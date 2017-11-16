"Мастерская новогодних игрушек" начнет свою работу в Саранске 26 ноября

Совсем немного времени остается до новогодних и рождественских праздников. В связи с этим в Саранске в художественной студии KISточка с 26 ноября открывается "Мастерская новогодних игрушек". В ней подскажут и помогут сделать оригинальные праздничные подарки и сувениры. В студии, действующей на базе Музея изоискусств им. С. Д. Эрьзи, для этого предоставят все необходимые материалы.

Единственное условие для всех граждан – на занятия нужно записаться заранее, так как они рассчитаны на определенное число учеников. Для этого нужно позвонить по тел.: 8 927 971 19 94.

"Мастерская новогодних игрушек" будет работать до 9 декабря.

Источник: "Известия Мордовии".