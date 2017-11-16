Спасатели рассказали, как доставали тела погибших при обрушении в новостройке в Саранске

Представитель саранских спасателей, замначальника отряда МЧС России Антон Макаров рассказал, как его команда спасала людей из новостройки, в которой рухнули лестничные марши. Напомним, инцидент произошел 13 ноября. В результате трагедии погибли 3 человека, еще один в тяжелом состоянии попал в больницу. Два человека чудом избежали серьезных травм.

"На месте происшествия три человека находились под завалами. Двоих мужчин было видно - одного завалило по пояс, у другого была зажата нога, они не подавали признаков жизни. Мы приступили к деблокированию пострадавших с помощью аварийно-спасательного гидравлического инструмента, разбирали бетонные осколки, обрезали арматуру. Тела первых погибших транспортировали по пожарной лестнице и с помощью веревок. После этого аккуратно отодвинули еще два пролета, под ними находилась погибшая женщина. Плитами ее прижало к стене", - поведал Макаров.

По некоторым данным, самые серьезные травмы получила Светлана Гущина. Вероятно, именно поэтому она – единственная жертва, тело которой было упаковано в черный мешок.

Что касается пострадавшего Геннадия Цыганова, то его извлекли из-под обломков первым. Врачи диагностировали у него перелом костей грудины и таза. На месте ему оказали доврачебную помощь, после чего положили на специальный спинальный щит на жесткие носилки и с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз с балкона второго этажа. После этого пострадавший попал в руки врачей "скорой".

Источник: "Известия Мордовии".