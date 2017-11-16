Саранским школьникам рассказали о правовой грамотности

В Ялгинском детском доме-школе прошли открытые уроки в рамках Всероссийской акции "День правовой помощи детям".

Старшеклассников ознакомили с основными направлениями молодежной политики, основами государственного устройства России, этапами становления российской политической системы, основами правовой грамотности.

По словам организаторов открытого урока, встреча прошла в формате оживленного диалога, детей и подростков интересовали вопросы выбора специальности, будущее государства, трудовая практика в летние каникулы. Проведение таких тематических уроков поможет воспитанникам детских домов чувствовать себя более уверенно в жизни, раскрыть собственные возможности и потенциал.

Источник: "Известия Мордовии".