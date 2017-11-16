В Мордовии нетрезвый мужчина угнал у родственника авто

В Ковылкинском районе Мордовии работниками полиции задержан 25-летний нетрудоустроенный угонщик из села Токмово.

Сообщается, что собственник авто приехал в гости к дальнему родственнику. В скором времени нетрезвый гражданин попросил отвезти его к знакомой в Ковылкино. Позвонив девушке, будущий угонщик предложил подождать подругу в авто около получаса. Вскоре шофер отошел по своим делам, а когда вернулся, не заметил ни девушки, ни родственника, ни машины.

На трофейном автомобиле сельчанин доехал до первого инспектора ДПС, который понял, что шофер нетрезв и у него нет документов на авто. Тем временем к месту задержания приехал пострадавший, который подтвердил факт угона.

На данный момент ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф