Завтра, 17 ноября, в Саранске пройдет оперативно-профилактическая операция "Детское автокресло". Инспекторы ДПС будут дежурить во всех районах города.

Представители республиканской Госавтоинспекции сообщили, что проведение мероприятия - это прежде всего профилактика аварий с участием детей, так как проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной в республике. Чаще всего в авариях страдают дети-пассажиры, поскольку не все родители заботятся о безопасности собственных детей в авто.

Ранее сообщалось, что благодаря камерам на дорогах с автолюбителей Мордовии собрали 218 млн рублей штрафов.

Источник: 13.мвд.рф