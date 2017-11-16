Убирать снег с улиц Саранска ежедневно будут 220 единиц спецтехники

Предстоящей зимой коммунальным службам Саранска предстоит серьезно потрудиться, чтобы улицы города не были в снегу.

Как сообщили в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, на улицах столицы Мордовии этой зимой будет работать 220 единиц уборочной спецтехники. В общей сложности ей предстоит ежедневно убирать свыше 2 тыс. кв. м. магистральных дорог, около 2,6 тысяч – второстепенных, а также более 970 тыс. кв. м. тротуаров и 330 площадок остановок общественного транспорта общей площадью 58 тыс. кв. м.

Приоритетными местами работы для коммунальщиков остаются путепроводы и подъемы магистралей. Для обработки автодорог и пешеходных дорожек будет использоваться песко-соляная смесь и 1700 тон закупленного противогололедного реагента.

Источник: adm-saransk.ru