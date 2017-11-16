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Жительницу Мордовии, зарезавшую соседа, отправили на принудительное лечение

Жительницу Мордовии, зарезавшую соседа, отправили на принудительное лечение

В Мордовии вынесли приговор 34-летней жительнице Ичалковского района. Женщина была признана виновной в убийстве своего соседа.

Как сообщили в региональном СКР, весь день 2 августа дама с сожителем и соседом выпивали в различным местах поселка Калыша. Вечером веселая компания пришла к женщине домой. Там 54-летний сосед оскорбил хозяйку, которая в ответ ударила обидчика ножом. Мужчина смог выйти на улицу, где, пройдя несколько метров, упал на землю и умер.

Экспертиза показала, что нападавшая имеет психологические отклонения. В итоге суд приговорил убийцу к принудительному лечению в специализированном учреждении.


Источник: mordovia.sledcom.ru