В МЦПЮФ "Мордовия" продолжается набор юных вратарей

Специалисты МЦПЮФ "Мордовия" продолжают поиски талантливых вратарей. Ежедневно тренеры просматривают претендентов на пост №1.

Как рассказал тренер МЦПЮФП "Мордовия" по работе с вратарями Дмитрий Волынкин, нескольких перспективных ребят уже есть на примете. Не исключено, что вскоре они присоединятся к сверстникам в командах соответствующих возрастов.

Все желающие могут прийти на просмотр 19 и 26 ноября. Начало в 10:00. Тренировочные занятия проходят на стадионе "Саранск".

Не упустите свой шанс! Возможно, в будущем именно ваш ребенок будет защищать цвета главного футбольного клуба региона!

Источник: "Известия Мордовии".