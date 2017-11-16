В Рузаевском лицее №4 выставили школьные фотографии родителей нынешних учеников

В Рузаевском лицее № 4 прошла оригинальная фотовыставка на темы "Моя мама – школьница" и "Мой папа – ученик". Как следует из названия, в рамках экспозиции были презентованы фотографии семей лицеистов, в общей сложности – более 300 снимков.

Юные мамы с белыми бантами и пионерскими галстуками, папы в ученических пиджаках со стендов серьезно смотрят на своих детей-ровесников. Родители не только вспомнили о своих школьных годах, но и рассказали об интересных школьных историях детям.

Выставка стала своеобразной машиной времени, которая перенесла взрослых в детство – на несколько десятков лет назад.

Источник: "Известия Мордовии".