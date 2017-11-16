Членам Общественной палаты Мордовии разрешили быть наблюдателями во время выборов

Члены совета Общественной палаты Мордовии рассмотрели изменения в законопроект "О выборах Президента РФ". Изменения разрешают присутствовать во время выборов в качестве наблюдателей на участковых избирательных комиссиях не только представителям политических партий и кандидатов, но и субъектам общественного контроля.

В рабочую группу Общественной палаты РМ по общественному контролю вошли еще два человека: Александр Ломаткин и Вадим Руин. Расширен и состав Общественной наблюдательной комиссии РМ, контролирующей работу мест лишения свободы, входящих в систему МВД и УФСИН. В нее вошли еще 6 человек.

Источник: "Известия Мордовии".