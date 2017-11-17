Мордовия завоевала 3 награды Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"

Сразу три вида продукции, которые изготавливаются на предприятиях Мордовии, вошли в "Золотую сотню" Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России". Благодаря этому регион-13 признан лидером качества по числу завоеванных высших наград.

Приз "Вкус качества" получили консервы "Мясо цыплят в собственном соку", производитель - ОАО "Консервный завод «Саранский". За успехи в импортозамещении отмечено АО "Оптиковолоконные системы", выпускающее одномодовое оптическое волокно с низким пиком. Твердый сыр "Манчего Ичалки" Ичалковского сыродельного комбината признан "Инновацией – 2017", кроме этого предприятие получило специальную награду – "За стремление к лучшему".

Всего на федеральный этап конкурса была направлена 41 заявка от 31 республиканского предприятия.