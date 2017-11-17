Саранская пенсионерка простила мошенницу из Волгограда, укравшую у нее все сбережения

В Октябрьском районном суде состоялось рассмотрение дела в отношении 25-летней уроженки Волгограда, которая обманула пенсионерку из Саранска. Напомним, девушка встретила жительницу столицы РМ и сообщила, что на нее и ее сына наведена порча. Она пообещала помочь старушке, но для этого ей понадобились несколько предметов, в том числе – все сбережения пожилой женщины.

Бабушка сняла все сбережения и, следуя указаниям "целительницы", завязала их в узелок, положила в пакет и передала мошеннице. Та незаметно подменила пакеты, а затем отдала фальшивый бабушке и велела пройти 100 метров, не оглядываясь. Сама мошенница в это время скрылась с места преступления. Когда гостью из Волгограда задержали, сверток с деньгами находился при ней.

В судебном заседании потерпевшая просила прекратить уголовное дело, поскольку подсудимая извинилась перед ней и полностью возместила материальный ущерб. Суд согласился с позицией пострадавшей и закрыл дело.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru