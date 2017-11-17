Верховный суд Мордовии смягчил приговор членам банды торговцев людьми

Верховный суд Мордовии пересмотрел приговор, вынесенный участникам преступной группировки, торговавшей людьми. Минувшим летом Рузаевский районный суд признал всех членов банды виновными в организации занятия проституцией, содержании притонов, незаконном лишении свободы и торговле людьми.

Преступники получили более 45 лет лишения свободы на всех. Самый строгий приговор - 8 лет колонии строгого режима получил Р. Абаев. Судом апелляционной инстанции наказание ему снижено на 1 год.

Остальным шестерым осужденным также смягчен приговор. Как сообщили в пресс-службе Рузаевского райсуда, всем мужчинам уменьшили заключение на срок от 4 до 8 месяцев.

В остальной части приговор оставлен без изменений.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru