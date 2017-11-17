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Верховный суд Мордовии смягчил приговор членам банды торговцев людьми

Верховный суд Мордовии смягчил приговор членам банды торговцев людьми

Верховный суд Мордовии пересмотрел приговор, вынесенный участникам преступной группировки, торговавшей людьми. Минувшим летом Рузаевский районный суд признал всех членов банды виновными в организации занятия проституцией, содержании притонов, незаконном лишении свободы и торговле людьми.

Преступники получили более 45 лет лишения свободы на всех. Самый строгий приговор - 8 лет колонии строгого режима получил Р. Абаев. Судом апелляционной инстанции наказание ему снижено на 1 год.

Остальным шестерым осужденным также смягчен приговор. Как сообщили в пресс-службе Рузаевского райсуда, всем мужчинам уменьшили заключение на срок от 4 до 8 месяцев.

В остальной части приговор оставлен без изменений.


Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru