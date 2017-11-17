В Зубово-Полянском районе самый плохой показатель надоя молока в Мордовии

В Аграрном техникуме в Зубовой Поляне пытались выяснить, как повысить надои молока от коров и привесы на откорме скота.

По словам главы района Сергей Сурдин, в нынешнем году все поголовье КРС в районе на полную потребность обеспечено высококачественными кормами, однако должной отдачи от кормов и всего остального нет уже пару лет подряд. Причина плохой работы ферм в том, что треть коров яловые либо бесплодные. С начала года по октябрь в районе было получено 1162 теленка, что на 524 головы меньше, нежели за такой же промежуток в 2016-м. Даже по официальной статистике, от 5 до 10% телят погибают сразу после появления на свет.

Что уж тут говорить о том, что поголовье молочного скота в районе с каждым годом тает на глазах. В начале этого года коров в сельхозпредприятиях было 1999, однако уже в начале октября осталось только лишь 1888 голов. Это лучше всего объясняет, почему и производство молока не только не выросло, однако и упало в сравнении с результатом 2016 года на треть. В процентном соотношении это самый плохой показатель среди всех районов Мордовии.

На семинаре прозвучало много дельных советов экспертов по кормлению коров в сухостойный период и использованию денников в родильных отделениях, проведению профилактических мер по сохранению нарождающегося молодняка, которые могли бы помочь исправить ситуацию. Только бы каждый из руководителей помнил о них после возвращения из учебной аудитории в свое хозяйство.

Источник: "Известия Мордовии".