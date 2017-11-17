В Мордовии собрали более 730 тысяч тонн сахарной свеклы

В Мордовии идет уборка сахарной свеклы. В пресс-службе регионального Минсельхоза сообщили, что на данный момент убрано более 20 тысяч гектаров, накопана 731 тысяч тонн при урожайности 349 центнеров с гектара.

Среди районов республики лидирует Лямбирский, в котором собирают 412 центнеров с гектара. В тройку лидеров также вошли Ичалковский и Кочкуровский районы.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском районе Саранска завершилась уборка зерновых культур. В общей сложности урожай убирали с 6028 гектаров.

Валовой сбор зерна при средней урожайности 43,9 ц/га составил 25456,7 тонн (средняя урожайность по республике - 33,0 ц/га).

Источник: Минсельхоз РМ