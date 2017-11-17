Суд закрыл на месяц кафе "Шаурма 24 часа" в Саранске

Суд на месяц приостановил работа саранского кафе "Шаурма 24 часа" на проспекте 70 лет Октября.

Сообщается, что жители многоэтажки пожаловались в Роспотребнадзор на запах, исходивший из кафе, расположенного в цокольном этаже их дома.

При проверке было установлено, что в здании нет отдельной от жилого дома системы вентиляции. На рабочем месте повара над вертелом с мясом установлен вытяжной зонт, вентиляционная шахта от которого выведена на внешнюю стену жилого здания под балконом жилых квартир.

Однако владелица кафе смогла избежать наказания. На судебном заседании оказалось, что она русским языком владеет плохо, читать и писать по-русски не может. Невзирая на это, лицом, составившим протокол об административном правонарушении, женщине переводчик предоставлен не был.

Верховный суд Мордовии направил дело на новое рассмотрение, во время которого нарушения санитарно-эпидемиологических требований подтвердились.

Суд, посчитав, что обнаруженные нарушения нарушают жилищные права жильцов здания, приостановил деятельность кафе "Шаурма 24 часа".

Источник: "Известия Мордовии".