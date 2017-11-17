Жительница Ардатовского района отметила 101-й день рождения

В селе Большое Кузьмино Ардатовского района Мордовии 10 ноября отметила 101-й день рождения местная долгожительница – доярка Матрена Николаевна Земскова.

С малых лет Матрена Николаевна стала работать в сельском хозяйстве, не отказываясь от любого дела, которое ей поручали. Но больше всего лет и сил она отдала животноводству. За свои труды доярка была награждена орденом.

Со знаменательной датой Матрену Николаевну поздравил глава сельского поселения О.Г. Коновалов. Он отметил, что Земскова – единственная среди своих односельчан и жителей соседних сел, прожившая более ста лет.

Источник: "Известия Мордовии".