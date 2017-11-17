Житель Мордовии порезал бывшую сожительницу во время пьянки

В Рузаевском районе совершено нападение на 52-летнюю женщину. Сообщение в полицию поступило из местной больницы, куда пострадавшая поступила с ножевым ранением в живот.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что потерпевшая распивала алкоголь со своим бывшим сожителем, 51-летним мужчиной, который ранее был судим, в его квартире. Во время застолья пара вспомнила былое и поссорилась. Женщина лишь ударила мужчину и поцарапала его, а тот в ответ схватился за нож и пырнул оппонентку.

К счастью, вскоре с работы вернулась новая пассия агрессивного кавалера. Он и вызвала на место ЧП скорую и полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф