Депутата из Зубово-Полянского района осудят за кражу цветного металла

В Зубово-Полянском районе Мордовии будут судить депутата Потьминского поселения. Он обвиняется в краже цветного металла.

Как сообщили в пресс-службе Приволжского управления на транспорте СК РФ, обвиняемый пошел в лес за вениками, однако увидел цветной металл, который никто не охранял. Мужчина решил прибрать добычу к рукам. Обнаружив пропажу, работники Рузаевской дистанции электроснабжения обратились в полицию.

В итоге, цветмет был обнаружен в машине подозреваемого. Он хотел сдать его в пункт приема металла, но не успел. Мужчина дал признательные показания и стал сотрудничать со следствием.