В Ардатовском районе старинный склеп завалили мусором

В Ардатовском районе Мордовии произошло захламление городского кладбища. Местные СМИ сообщают, что первая аллея превратилась в свалку, заваленную мусором, кустами, ветками. А ведь под этой свалкой находится старинный склеп, который является реликвией города, частью его истории. В нем упокоены великие и значимые для района и республики люди.

Администрация города сделала площадку для сбора мусора, где стоят контейнеры, выделено и место для сбора веток от спиленных деревьев. Однако граждане предпочитают не таскать мусор туда, где расположены контейнеры. СМИ призывают обратить внимание на данную проблему.

Источник: "Маяк"