В Ардатове неизвестный вор выкопал и унес маленькие туи

Жители одного из домов по улице Карла Маркса города Ардатова бьют тревогу: неизвестный воришка выкопал и унес три крохотные туи, которые росли перед зданием. Стоит отметить, что деревья вряд ли приживутся на ровном месте – за окном ведь уже не весна, а холодная осень.

Воры не учли один момент – кража совершена в центре города, где почти на всех имеющихся магазинах установлены видеокамеры. Они-то и зафиксировали происходившие ночью злодеяния.

Хозяева просят вора, который украл туи, вернуть их, в противном случае обещают опубликовать фотографию вора в районных газетах.

Источник: "Известия Мордовии".