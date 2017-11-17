В Саранске начинает работу фотовыставка, посвященная семье императора Николая II

В ближайшее воскресенье в саранском храме Казанской иконы Божией Матери откроется фотовыставка, посвященная семье Николая II – последнего российского императора. Того самого, который стал главным действующим лицом скандального фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя.

В актовом зале храма будет представлено более 100 старинных, в том числе редких фотографий. Особенность выставки в том, что на ней можно увидеть снимки, которые ранее не были опубликованы в Интернете. Фотографии рассказывают о повседневном быте и о частной жизни царской семьи, в том числе во время ссылки.

Фотографии на выставке будут дополнять цитаты из писем и дневников людей, близко знавших Николая Александровича и Александру Федоровну, а также всю царскую семью.

Выставка будет работать до 25 декабря.

Источник: "Известия Мордовии".