"Мордовия" добыла еще одну непростую победу над "Юниором"

Саранская "Мордовия" победила курганский "Юниор" и во втором матче Первенства ВХЛ. Встреча прошла в Кургане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Юниор" вышел вперед на 16-й минуте, однако уже через 52 секунды гости восстановили равенство в счете. Победную шайбу на 24-й минуте забросил Брыкин. За оставшиеся более чем 35 минут игрового времени команды не забили ни одного гола.

"Юниор" – "Мордовия" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы:

1:0 – Мехоношин (Трухачев, Пищальников) (15:05)

1:1 – Саразов (15:57) (больш.)

1:2 – Брыкин (Саразов, Абозин) (23:34) (больш.).