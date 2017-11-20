Марат Мустафин признан лучшим тренером ПФЛ в октябре

Главный тренер саранской "Мордовии" Марат Мустафин признан лучшим тренером ПФЛ в зоне "Урал – Приволжье" по итогам октября. Свое решение вынесли руководители клубов ПФЛ.

В октябре "Мордовия" провела четыре матча и одержала в них три победы. По итогам первой части сезона саранская команда идет на первом месте в турнирной таблице ПФЛ, опережая ближайшего преследователя "Волгу" на 5 очков и имея игру в запасе. Свой следующий официальный матч подопечные Мустафина проведут лишь в апреле 2018 года, когда сыграют как раз с "Волгой".

Отметим, что Мустафин стал лучшим тренером месяца в ПФЛ второй раз подряд.