В ДТП с участием нелегального такси в Мордовии серьезно пострадала девушка

В Ичалковском районе Мордовии произошло ДТП с участием автомобиля такси, в котором серьезно пострадала 23-летняя девушка. Как стало известно, инцидент случился на 44 км автодороги Саранск-Большое Игнатово, где столкнулись "Рено Меган" и "Лада Калина".

В результате аварии пострадали два человека - водитель иномарки и пассажирка "Калины". Мужчина отделался относительно легкими травмами, а вот девушка серьезно пострадала и была госпитализирована.

По неофициальным данным, водитель "Калины" занимался нелегальными перевозками пассажиров.

Источник: "Известия Мордовии".