Село Аксел войдет в туристическую карту Темниковского района

Село Аксел включен в экскурсионный тур по Темниковскому району Мордовии.

Село уже давно славился овощеводством. В центре с XVIII века располагалась Базарная площадь, где местные жители торговали выращенными огурцами и луком. По словам старожилов, аксельские огурцы местные купцы возили самой Екатерине II. А сорт огурца "Аксельский" даже занесен в справочник овощевода.

Известно село было и своей шерстобойкой, валенками, кирпичным заводом. Из здешнего кирпича в 1823 году построен местный храм, жилые дома и амбары. Многие строения сохранились по сей день.

Как заявил глава сельского поселения, для этого благоустроят центральную часть: намечается ремонт изгороди и установка лавочек в Парке погибшим воинам, решена будет проблема и с уличным освещением.

Источник: "Известия Мордовии".