Рузаевские борцы привезли шесть медалей из Самарской области

Борцы греко-римского стиля из Рузаевки привезли 6 медалей с открытого Кубка Самарской области "Надежды России".

За победу, помимо хозяев турнира, боролись спортсмены из Ульяновска, а также республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия.

По результатам состязаний наша команда заняла третье место. В личном зачете "серебро" завоевали: В. Чагай (42кг), Д. Юсупов (50кг) и Г. Бокучава (85кг).

Бронзовыми призерами стали: Б. Чавкин (58кг), С. Лаптев (63кг) и В. Винтенков (69кг).

Ранее сообщалось, что спортсмены из Мордовии завоевали "золото" Кубка мира по акватлону.