Мордовские сотрудники ДПС предотвратили гибель четырех человек в горящем доме

Работники ДПС спасли из горящего дома четырех человек.

Сообщается, что капитан полиции Алексей Авдонин и дежуривший с ним стажер, младший лейтенант полиции Артем Кожевников, патрулировали улицы, когда заметили возгорание в частном доме. Было приблизительно 6:00 и владельцы спали. Представители полиции сообщили о пожаре в дежурную часть, а сами разбудили жителей и помогли им выйти на улицу.

Благодаря действиям сотрудников полиции удалось минимизировать ущерб от пожара и сохранить жизнь двум пожилым семейным парам.

Источник: 13.мвд.рф