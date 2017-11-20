Директор саранской организации оштрафован за долги по зарплате перед подчиненными

В Мордовии Следственный комитет вынес приговор директору организации, который обвинялся в невыплате заработной платы. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, глава ООО "Трансспецстрой" с июля по октябрь 2016 года более двух месяцев не выплачивал зарплату девяти работникам. Общая сумма задолженности составила около 90 тысяч рублей.

При этом финансовая возможность своевременно выплатить зарплату у руководителя имелась, поскольку за указанный период на счета организации "упало" более 63 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью погасил задолженность. Суд приговорил его к 50 тысячам рублей штрафа, заменив таким способом уголовное дело.

Источник: mordovia.sledcom.ru