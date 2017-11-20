Уроженца Читинской области могут посадить в тюрьму в Мордовии за наркотики

В Мордовии будут судить 27-летнего уроженца Читинской области. Его обвиняют в приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

Как сообщает пресс-служба Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, мужчину задержали в поезде "Санкт-Петербург-Уфа" с гашишем массой 2,1 гр. Было проведено расследование, которое установило, что задержанный купил наркотик в одном из московских клубов и взял с собой в дорогу. Впрочем, вскоре правоохранители региона-13 его отпустили под обязательство о явке, однако в указанный срок он в суд не явился.

Сразу установить, где находится преступник, не удалось, поэтому его объявили в федеральный розыск. Задержали мужчину спустя несколько месяцев в Москве.

За совершение данного преступления мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Источник: 13.мвд.рф