В Саранске большеберезниковские артисты выступили в фестивальной программе "Шумбрат, Мордовия!"

Песня "Вай кинесь, кинес" ("Ой, дорога, дорога") в исполнении фольклорного ансамбля "Парынза", прозвучавшая в фестивальной программе "Шумбрат, Мордовия!" запала в души саранских зрителей в РДК.

Нельзя не отметить и песенную "Русскую рать", которой добрые молодцы А. Кудряшов, А. Губанищев и С. Псягин открыли концерт. Их разудалая песня задала тон всему представлению, в считанные секунды "разогрев" публику.

П. Тюрькину и Е. Ледяйкину, проникновенно исполнивших лирическую композицию "Кисет", растроганная публика отблагодарила теплыми аплодисментами. Хороши были и танцевальные постановки, в частности, "Пламя революции" и "Эрзянь карть", продемонстрированные танцевальным "Вдохновением". Невозможно позабыть и лихую "Калинку" в исполнении танцоров студии "Вдохновение".

А закончили собственную программу большеберезниковцы дружным творческим пожеланием "Счастья тебе, земля моя!", "Счастья и тебе, Саранск!".

Источник: "Известия Мордовии".