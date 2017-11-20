В магазине "Ассорти" в Саранске продавали некачественный махан

В Мордовии вынесли приговор по делу бизнесмена, который продавал просроченные продукты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 12 сентября в магазине "Ассорти" на прилавках оказались два наименования мясных продуктов с истекшим сроком годности.

В частности, на колбасу "Махан" не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов о производителе, адресе производства, условиях хранения и сроках годности.

"Продукты предпринимателем сняты с продажи и уничтожены. Вместе с тем на момент проверки они создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан", - сообщили в ведомстве.

Источник: prokrm.ru