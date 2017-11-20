Минстрой Мордовии создал комиссию для расследования причин обрушения лестничного марша в строящемся доме в Саранске

Первый заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Сергей Пронькин рассказал, что могло стать причиной обрушения лестничных маршей в строящемся доме на улице Фурманова. Напомним, в результате трагедии погибли три человека, еще один серьезно травмировался.

"Пока можно говорить лишь о возможных версиях, таких, как нарушение технологии при проведении строительно-монтажных работ, либо о дефекте строительного изделия. Причина может быть конкретной, узко специфической, поэтому не стоит вести речь о системных нарушениях при строительстве жилых домов. Распространение опасений о возможном повторении подобного ЧП на других объектах является неуместным.

Минстрой Мордовии создал техническую комиссию, в нее вошли представители проектного института, экспертных организаций, специалистов строительного факультета МГУ им. Огарева, Ростехнадзора, которые помогут Минстрою определить точные причины произошедшего. На строительной площадке проведен предварительный осмотр. Ведется сбор материалов для изучения. Для того чтобы сделать какие-то выводы, предстоит разобрать конструкции и найти тот элемент, с которого началось обрушение", - сказал Пронькин.

Он также выразил опасение по поводу того, что некоторые дольщики, которые вложились в строительство, после данного инцидента могут захотеть разорвать соглашение.

Источник: "Известия Мордовии".