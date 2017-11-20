В Мордовии водитель "Киа" влетел в МАЗ, чтобы не наехать на пешехода

В Мордовии произошло столкновение легковушки "Киа" и грузовика МАЗ. Инцидент случился на 29 км автодороги Комсомольский – Атяшево – Ардатов.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, женщина неожиданно выбежала на проезжую часть, поэтому водителю "Киа" пришлось выскочить на "встречку", дабы избежать наезда на пешехода. Там и произошло столкновение с фурой.

В результате лобового столкновения пострадал пассажир иномарки. К счастью, травмы оказались не особо серьезными. После оказания первой помощи в больнице его отпустили долечиваться домой.

Водители трезвы.

Источник: gibdd.ru/r/13