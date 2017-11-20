Уроженка Мордовии обманула в соцсети жительницу Сыктывкара

Уроженка Мордовии была задержана полицией Республики Коми по подозрению в мошенничестве. Как сообщили в республиканской полиции, ее жертвой стала 42-летняя жительница Сыктывкара.

Пострадавшая заказала у интернет-мошенницы, подписанной в Сети как "Сотникова Юлия", одежду. Отправив 5464 рубля на банковскую карту мошенницы за футболки, кроссовки и платья, обещанный товар женщина так и не получила. Продавец же просто перестал выходить на связь.

В итоге полицейские задержали 25-летнюю безработную уроженку Мордовии, которая проживает в Мособласти. Подозреваемая призналась в преступлении и выдала смартфон, с которого и заходила в соцсеть под вымышленным именем.