В Мордовии водитель "Калины" протаранил КамАЗ и погиб

В Мордовии произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель "Калины". Инцидент случился в Ромодановском районе, на 32 км автодороги Саранск - Б.Игнатово.

Как стало известно, водитель "Калины" въехал в груженный свеклой грузовик с полуприцепом, который двигался впереди. Удар был очень сильным – передняя часть легковушки превратилась в груду железа. 68-летний водитель "Лады" был доставлен в больницу, однако утром скончался, несмотря на все старания докторов.

Что касается водителя КамАЗа, то он с места происшествия скрылся. Допускается, что он просто не заметил произошедшего. Вскоре грузовик был найден в Ромоданово. Личность водителя свекловоза устанавливается.

Источник: gibdd.ru/r/13