В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартовали продажи смартфонов Xiaomi

Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и RDC Group, стратегический партнер Xiaomi в России, подписали договор о сотрудничестве. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» доступны смартфоны популярного бренда.

«Мы стремимся развиваться так, чтобы в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» наш клиент мог решить максимум своих задач, поэтому постоянно расширяем продуктовую линейку и набор дополнительных услуг. В наших салонах уже можно приобрести доступные по цене, но с высокими техническими характеристиками смартфоны бренда Xiaomi — Redmi 4А, 4X и Note 5А», — прокомментировал Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

«И Xiaomi, и “Ростелеком-Розничные системы” — динамично развивающиеся бренды, которые предоставляют потребителям передовые технологии. Наша совместная задача — сделать жизнь наших клиентов удобнее, разнообразнее и счастливее. Благодаря новому сотрудничеству продукция Xiaomi, уже завоевавшая любовь многих россиян, станет еще доступнее», — заявил Николай Тюрин, управляющий директор RDC Group Russia.

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» уже можно купить ряд самых популярных смартфонов Xiaomi. В будущем планируется расширить модельный ряд смартфонов, а также дополнить ассортимент и дополнительными категориями: аксессуарами, аудиоустройствами, аккумуляторами и другими гаджетами бренда.

Также в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.

* * *

ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

* * *

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из 7 макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. По состоянию на сентябрь 2017 года, в РРС входит более тысячи центров продаж и обслуживания на всей территории России.

Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.

* * *

Xiaomi была основана в 2010 году серийным предпринимателем Лэй Цзюнем на основе видения «инновации для всех». Мы считаем, что высококачественные продукты, созданные с использованием передовых технологий, должны быть доступны для всех. Мы создаем замечательные аппаратные средства, программное обеспечение и интернет-услуги для и с помощью наших поклонников бренда Mi. Мы учитываем их отзывы в нашей линейке продуктов, в которую в настоящее время входят смартфоны Mi и Redmi, телевизоры Mi и телевизионные приставки, маршрутизаторы Mi и продукты Mi Ecosystem, включая продукты для умного дома, портативные электронные устройства и другие аксессуары. Компания Xiaomi имеет представительства более чем в 20 странах и регионах и расширяет свое присутствие во всем мире, чтобы стать глобальным брендом.

* * *

RDC Group была основана в 2007 году под девизом «Взаимосвязь идей — инновационно». Группа компаний включает в себя множество дочерних компаний из разных областей бизнеса, в том числе производство и дистрибуцию цифровых устройств и аксессуаров, потребительских товаров, таких как кофе и вино, энергетические продукты, и инвестиции в недвижимость в Китае.

RDC Group — международная компания, базирующаяся в различных странах (включая область Северной и Латинской Америки — базирующаяся в США, Европа и область СНГ — базирующаяся в России, Ближний Восток и Африка — базирующаяся в Гонконге и ОАЭ и Азиатско-Тихоокеанская область — базирующаяся в Гонконге и Китае). Штаб-квартира RDC размещается в Гонконге, а отдел разработок и исследований — в глобальном производственном центре Шэньчжэнь Китая.