В Рузаевском районе нашли 83-летнего грибника, потерявшегося в лесу

83-летнего жителя рузаевского поселка Левжа, который заблудился во время сбора грибов в лесу, успешно вернули домой. Пенсионер ушел в чащу 16 ноября, прихватив с собой пса Мишку, но назад не вернулся.

"Мы сначала думали, что он зашел к кому-нибудь в гости, а когда дед не пришел ночевать, бросились его искать", - сообщил внук Евгений.

Родственники отправились на поиски пенсионера, но обнаружили лишь корзину грибов и пса. Тогда родные обратились за помощью к полицейским и спасателям. Под вечер удалось обнаружить дедушку. Его отвезли домой и вызвали медиков. К счастью, здоровье у старика оказалось в порядке.

Как говорят спасатели, пенсионера нашли примерно в 10 км от поселка. Все это время он не спал и постоянно двигался, что помогло ему не замерзнуть до смерти.

Источник: "Известия Мордовии".