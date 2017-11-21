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"Целительница" из Мордовии отделалась условным сроком за обман пенсионерки

"Целительница" из Мордовии отделалась условным сроком за обман пенсионерки

Жительница Наровчатского района Пензенской области стала жертвой мошенницы из Мордовии. Преступление было совершено в августе этого года.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в дом к пенсионерке пришла аферистка и испугала хозяйку информацией о порче, которая якобы на нее наложена. Преступница убедила пенсионерку пройти так называемый "обряд исцеления", для проведения которого незваной гостье нужна была золотая цепочка и деньги хозяйки.

"Целительница" завернула украшение и деньги в ткань и сообщила, что развернуть сверток можно будет спустя три дня. Пенсионерка так и поступила, и увидела, что в свертке нет ни денег, ни золота. После этого пострадавшая пошла в полицию.

В итоге 31-летняя "целительница" была задержана. Суд приговорил ее к году заключения условно.