При пожаре в доме в поселке Ялга погиб пьющий курильщик

В поселке Ялга произошел смертельный пожар, в результате которого погиб человек. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что инцидент случился на улице Пионерской.

Когда на место ЧП прибыли спасатели, горение происходило в однокомнатной квартире №38. Сотрудники МЧС приняли решение эвакуировать жильцов, так как подъезд был сильно задымлен. На улицу были выведены 6 человек.

В горящей квартире, около обгоревшей кровати огнеборцы обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался хозяин квартиры. Соседи расскажи, что погибший жил один, самостоятельно передвигаться практически не мог, злоупотреблял спиртными напитками, курил.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru