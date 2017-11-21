На встрече главы Мордовии и руководителя Мордовиястата подведены итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с главой территориального органа Федеральной службы госстатистики по Мордовия Ией Парамоновой. В ходе встречи подводились итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, передает пресс-служба главы РМ.

В Мордовии переписью было охвачено 385 сельскохозяйственных организаций, 708 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 210 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств, 653 некоммерческих объединения граждан. Глава республики отметил значимость исследования для дальнейшего развития АПК в регионе-13.

К слову, статистика зафиксировала положительные тенденции развития республики. Так, по росту реальных денежных доходов населения за январь-сентябрь 2017 года РМ занимает 3-е место в ПФО. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата одного работника за этот же период составила 24 176 рублей (5-е место по ПФО). Отмечен также рост производства в промышленности и сельском хозяйстве - 111 процентов и 104 процента соответственно.

Источник: e-mordovia.ru