Более 100 фигуристов приедут в Саранск на турнир "Мордовские узоры"

С 24 по 26 ноября в Саранске пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Мордовские узоры". В пресс-службе Минспорта РМ сообщили, что в столицу республики приедут более 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Белгорода, Владимира, Волгограда, Казани, Йошкар-Олы, Саратова, Тольятти, Нижнего Новгорода и других городов.

Соревнования пройдут в одиночном катании по первому спортивному разряду (девочки и мальчики), спортивному разряду "Кандидат в мастера спорта" (девушки и юноши), спортивному званию "Мастер спорта" (женщины и мужчины).

Источник: mordovia-sport.ru