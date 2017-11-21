С фермы в Торбеевском районе украли жеребца весом более 500 кг

Неизвестные преступники украли полутонного серого жеребца с фермы, которая расположена в селе Мальцево Торбеевского района. В полицию обратился работник одного из предприятий и рассказал об исчезновении животного.

Сторож предприятия сообщил, что когда он заступил на рабочую смену, все поголовье лошадей было в целости и сохранности. Через час он сделал положенный обход и обнаружил, что одной головы скота не хватает. Самому найти пропавшего жеребца сторожу не удалось. Тогда он сообщил о происшествии в полицию.

На данный момент ведется розыск преступников и похищенного животного.

Источник: "Торбеевские новости"