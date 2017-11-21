Житель Мордовии украл системный блок от компьютера из детского сада

31-летний безработный житель поселка Красная Пресня Ковылкинского района задержан за кражу из детского сада. Мужчина уже написал явку с повинной.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 16 ноября преступник был в гостях у приятеля, который работает сторожем в детском учреждении. Воспользовавшись ситуацией, гость пробрался в кабинет заведующей, откуда утащил компьютерный системный блок и покинул детсад.

Украденную технику вор не собирался продавать, а намеревался использовать у себя дома. Полицейские уже изъяли украденное, в настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

Источник: 13.мвд.рф