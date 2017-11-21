В Мордовии мошенники прикидываются судебными приставами и "продают" iPhone

В пресс-службе судебных приставов Мордовии сообщили о новом факте мошенничества через Интернет. Злоумышленники действуют по следующей схеме: при помощи фейковых аккаунтов в соцсетях они размещают от имени судебных приставов объявления о продаже арестованного и конфискованного имущества по заниженной стоимости (зачастую "продаются" смартфоны iPhone). Когда покупатель "клюет на удочку", "приставы" предлагают им оплатить услуги экспресс-доставки на сумму 900 рублей. После перечислении денег "приставы" перестают выходить на связь.

УФССП России по РМ предупреждает, что данная информация не соответствует действительности. Должностные лица службы судебных приставов не занимаются продажей имущества.

Источник: r13.fssprus.ru