Суд Мордовии вынес приговор наркодилерам из Ярославля

В Мордовии вынесли приговор паре из Ярославля, обвиняемой в покушении на незаконную реализацию наркотиков.

Сообщается, что 28-летний мужчина и 27-летняя девушка приобретали у неустановленных лиц партии синтетических наркотиков, а потом распространяли их посредством "закладки" на территории Российской Федерации.

В марте этого года молодые люди приехали в Саранск, где пытались реализовать партию зелья. Но их действия были пресечены работниками полиции. 143,67 грамма приготовленных к сбыту наркотических средств были изъяты в процессе обыска в арендуемой ими жилплощади.

Суд, рассмотрев все без исключения обстоятельства дела, приговорил молодого человека к 6 годам колонии строгого режима, девушку – к 5 годам колонии общего режима.

Источник: prokrm.ru