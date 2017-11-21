Житель Мордовии выплатил алименты под угрозой лишения водительских прав

Лишение водительских прав оказалось единственной действенной мерой, заставившей алиментщика из Мордовии выплатить долг.

Сообщается, что 23-летний житель Кадошкинского района задолжал несовершеннолетнему сыну 277 000 рублей.

По словам представителей УФССП по РМ, самостоятельно помогать должник не стремился. Средства от отца перечислялись ребенку с редкой периодичностью, поэтому долг с 2014 года накопился большой.

Чтобы побудить молодого человека погасить долг, приставы ограничили ему выезд за пределы государства. Потом арестовали имеющиеся счета в банках, но никакого результата это не принесло.

Тогда судебный пристав предупредил должника об ограничении его в водительских правах. Только лишь после этого мужчина целиком закрыл задолженность.

Источник: "Известия Мордовии".