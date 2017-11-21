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Житель Мордовии выплатил алименты под угрозой лишения водительских прав

Житель Мордовии выплатил алименты под угрозой лишения водительских прав

Лишение водительских прав оказалось единственной действенной мерой, заставившей алиментщика из Мордовии выплатить долг.

Сообщается, что 23-летний житель Кадошкинского района задолжал несовершеннолетнему сыну 277 000 рублей.

По словам представителей УФССП по РМ, самостоятельно помогать должник не стремился. Средства от отца перечислялись ребенку с редкой периодичностью, поэтому долг с 2014 года накопился большой.

Чтобы побудить молодого человека погасить долг, приставы ограничили ему выезд за пределы государства. Потом арестовали имеющиеся счета в банках, но никакого результата это не принесло.

Тогда судебный пристав предупредил должника об ограничении его в водительских правах. Только лишь после этого мужчина целиком закрыл задолженность.

Источник: "Известия Мордовии".