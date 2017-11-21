В Мордовии 19-летний студент забил насмерть товарища и лег спать

В полицию Ардатова сообщили, что в поселке Тургенево в своей квартире найдено тело 42-летнего мужчины. Экспертиза показала, что он был сильно избит.

Сообщается, что в скором времени был задержан 19-летний студент колледжа. Оперативники узнали, что молодой человек пришел к другу домой и они стали выпивать. Спустя время товарищи поссорились, и гость набросился на хозяина. Уже после драки они улеглись спать. Утром студент увидел друга лежащим на полу без признаков жизни. О трагедии он сообщил отцу убитого, который и вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф