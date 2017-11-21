На пожаре в Зубово-Полянском районе погибли мать и двое детей

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошел страшный пожар, в котором погибли три человека, из них двое детей. Еще один ребенок находится в реанимации.

В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что вызов поступил около 12 часов ночи. Сообщалось, что в одном из бараков поселка Сосновка загорелась квартира.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, однако 39-летняя женщина погибла на месте. Ее 8-летняя дочка и 2-летний сын от отравления угарным газом скончались в больнице. Еще один ребенок – 12-летний мальчик выжил, но находится в тяжелом состоянии, врачи сражаются за его жизнь. Глава семейства выжил.

Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.mchs.gov.ru