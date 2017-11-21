Для гимнасток Мордовии наступил "Звездный час"

Гимнастки из Мордовии выиграли 13 медалей на первенстве городского округа Озеры "Звездный час". В пресс-службе Минспорта по РМ сообщили, что участницами турнира стали более 300 человек из Рязани, Архангельска, Сыктывкара, Тулы, Москвы, Балашихи, Смоленска и других городов России.

Спортсменки из Саранска завоевали семь золотых и шесть серебряных медалей. Победу в своих возрастных группах одержали: Карина Куликова, Дарья Корнишина, Дарья Рыжова, Марина Лямина, Полина Зотова, Анна Порватова и Дарья Курчаева. Вторыми стали: Алина Саттарова, Виктория Годунова, Владислава Журавлева, Янина Матвеева, Алина Рузаева и Валерия Зуева.

Источник: mordovia-sport.ru